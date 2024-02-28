Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFIC AIL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN ESTERA SI RALLENTA TRA AURELIA E LA PISANA, Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA POI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE DA SPINACETO ALLA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE SULLA VIA APPIA è LA CAUSA DELLE CODE DA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 7.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ... (romadailynews)
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Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA ... (romadailynews)
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