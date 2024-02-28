Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2024 ore 08:15 (Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viabilità DEL 28 FEBBRAIO 2024 ORE 7.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO NEL PRIME ORE DEL MATTINO NELLO SPECIFICO PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE SUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBAN DELL A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SITUAZIONE IDENTICA SULLE FLAMINIA E SALARIA NELL’ORDINE CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
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Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA ... (romadailynews)
Viabilità DEL 27 FEBBRAIO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA ... (romadailynews)
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