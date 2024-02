(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'eurocamera ha dato il viadefinitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle(IG) per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli. Il nuovo regolamento, di cui il relatore è stato l'eurodeputato dem Paolo De Castro, è passato con 520 voti favorevoli, 19 contrari e 64 astensioni e contiene anche misure per proteggere leonline, e conferire maggiori poteri ai produttori semplificando il processo di registrazione delle IG. Un ulteriore traguardo in difesa delle nostre eccellenze è stato raggiunto oggi con il voto in Europa sull'approvazione della riforma del sistema delle". Così il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ...

Salta l'approvazione in Consiglio Ue della direttiva europea sulla due diligence aziendale , voluta per introdurre una responsabilità delle imprese nella ... (quotidiano)

Con 80 voti favorevoli e 47 astensioni il Ddl Capitali è legge. Il via libera incassato a Palazzo Madama sancisce un passo fondamentale per il governo nel ... (ildifforme)

Via libera del Pe alle nuove regole su Indicazioni Geografiche: L'eurocamera ha dato il via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli. Il ...ansa

Parlamento Europeo: ok a nuove regole su Indicazioni Geografiche: L'eurocamera ha dato il via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli. Il ...tgcom24.mediaset

Ripristino della natura, cosa prevede la norma Ue e perché gli agricoltori italiani e il governo sono contrari: la Sovranità Alimentare e le Foreste Francesco Lollobrigida. Fdi si è detta «sgomenta» dal via libera del Parlamento europeo.corriere