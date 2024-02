Via libera al 4 Novembre Giornata dell' Unità Nazionale e #ForzeArmate

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Viadall'Aulaa Camera con 206 voti favorevoli e 46 astensioni alla proposta di legge per il 4e Forze Armate. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato e diventa così legge. "Soddisfazione per l'approvazione a Montecitorioa proposta di legge per ripristinare il 4come 'e Forze Armate che da oggi diventa legge. Un giusto riconoscimento per chi serve l'Italia con sacrificio e coraggio". Lo scrive su X il ministroa Difesa Guido Crosetto. "Si colma oggi, con l'approvazionea proposta di legge che ...

Con 80 voti favorevoli e 47 astensioni il Ddl Capitali è legge. Il via libera incassato a Palazzo Madama sancisce un passo fondamentale per il governo nel ... (ildifforme)

L'eurocamera ha dato il via libera definitiva alla riforma delle norme dell'Ue che regolano la protezione delle Indicazioni Geografiche (IG) per il vino, le ... (quotidiano)

