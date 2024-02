Verso Lazio-Milan | Maurizio Sarri recupera due pedine Ma quanti dubbi…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Venerdì si giocheràall’Olimpico:recupererà due giocatori importanti, ma i dubbi sono ancora molti Dopo il pareggio contro l’Atalanta di domenica sera, iltornerà in campo venerdì alle 20:45 per affrontare laallo stadio Olimpico, nel match valido per la 27esima giornata di Serie A. La gara si giocherà in anticipo in vista dell’impegno dei biancocelesti, che giocheranno la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco martedì sera. Oggi il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione a Formello. La squadra oggi ha osservato una giornata di riposo e tornerà ad allenarsi domani, per preparare la sfida ai rossoneri. Per il big matchritroverà duefondamentali: ...