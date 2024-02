Verifiche dell' Antimafia su due Candidati in Abruzzo | Coinvolte Alleanza Verdi Sinistra e Noi Modera

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'Aquila - La Commissioneha avviatosu duealle elezioni regionali in, mettendo sotto la lente d'ingrandimento Simona Fernandez, candidata con, e Vincenzo Serraiocco, candidato con Noiti. Simona Fernandez è oggetto di un procedimento legale con l'accusa di concorso in frode nelle pubbliche forniture, mentre Vincenzo Serraiocco è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta. Queste indagini potrebbero avere un impatto significativo sulle rispettive campagne elettorali dei due, con conseguenze potenzialmente rilevanti sulle elezioni regionali in. leggi tutto