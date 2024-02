Vercelli | ucciso con dieci coltellate | fermata la compagna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Omicidio ieri aal culmine di una lite. Un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è statoin una casa popolare di corso XXVI Aprile, in zona Aravecchia. Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla schiena. I sospetti si sono sin da subito concentrati sulla60enne, che è stata. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia, che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione. L’uomo, che era infermiere della Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di, secondo i vicini di casa di lei, non viveva in quell’appartamento. Secondo le prime indiscrezioni, la lite tra i due sarebbe scoppiata intorno alle 19.30 di ieri. L’uomo andava ...

