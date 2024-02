Vercelli | ucciso a coltellate dopo una lite | fermata la compagna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Tragedia a. Un uomo di 58 anni, Tiziano Colombi, è statoin una casa popolare di corso XXVI Aprile, in zona Aravecchia, al culmine di unaavvenuta ieri. Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla schiena. I sospetti si sono sin da subito concentrati sulla, che è stata in seguito. Si tratta di una donna di 60 anni. Sarebbe stata proprio lei a chiamare il 112la morte dell’uomo “ancora col coltello in mano” secondo quanto riferisce la Tgr Rai del Piemonte. Le indagini sono proseguite per tutta la notte da parte della polizia, che ha ascoltato la donna e ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione. L’uomo, che era infermiere della Cardiologia dell’Ospedale Sant’Andrea di, ...