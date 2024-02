Vercelli | mistero sulla morte di un uomo Fermata la moglie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) che oggi 28 febbraio sarà ascoltata dal Pubblico ministero Forse una lite degenerata ha indotto una donna di 60 anni ad accoltellare il marito di 58 alle spalle. I fatti, accaduti a, in Piemonte, sono ancora tutti da chiarire. A chiamare il 112 sarebbe stata proprio la donna dopo le coltellate inferte al marito con un coltello da cucina. Le cause dell’aggressione sono tutte da chiarire. La donna avrebbe riportato delle ferite alle mani, per cui è stato necessario il soccorso ospedaliero. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione anche per capire se vi sia stata una colluttazione. I vicini di casa della coppia hanno riferito di non sospettare nulla, anzi la coppia sembrava affiatata mai protagonista di liti o malcontento. «Stavano insieme, non so da quanto. Ma si volevano bene, almeno sembrava», ha raccontato al Correre della Sera una ...