Venezia-Cittadella oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Penzo valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di. La squadra di Paolo Vanoli vuole continuare a credere nella promozioneinA e per questo vuole portare a casa una vittoria davanti ai suoi tifosi. Il club granata, dal suo canto, spera di ottenere un buon risultato in trasferta dopo un periodo molto complicato. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 28 febbraio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport 251, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...