Venerdì i funerali di Navalny a Mosca La moglie | “Putin è un criminale | ci saranno arresti”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il funerale di Alekseisi terràalle due del pomeriggio (ora locale) nella chiesa dell’Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno, a sud est di. Lo ha reso noto Kira Yarmish, ex portavoce del dissidente russo, morto il 16 febbraio in Siberia nella colonia penale di Kharp.sarà sepolto poco dopo, alle 16, al cimitero Borisovskoe, ha precisato il direttore della Fondazione contro la corruzione, Ivan Zhdanov. Che ha ricordato le difficoltà riscontrate in questi giorni dell’entourage dell’oppositore dia trovare una sala disponibile per la cerimonia. Ail funerale pubblico diL’ultimo saluto pubblico asi terrà dunque nella chiesa ortodossa del quartiere in cui aveva vissuto con la ...