Vela | Ferrari-Dubbini e Berta-Festo si qualificano per la fase finale ai Mondiali 470

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Termina ladi qualificazione in quel di Maillorca, città della Spagna che sta ospitando i Campionati470 di, evento valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sono due i team azzurri ad aver staccato il pass per la flotta gold: stiamo parlando di Giacomo-Alessandra, i quali hanno centrato la dodicesima piazza dopo aver raccolto la ventiquattresima posizione nella quarta prova e la prima nella quinta, guadagnando così 24 punti netti. Dentro anche Elena-Bruno, quattordicesimi con 31 punti netti dopo aver chiuso i segmenti al settimo e al trentaduesimo posto; amaro in bocca per il risultato dell’ultima regata, arrivato a causa di una squalifica dopo che gli azzurri avevano chiuso in testa. Niente da fare ...