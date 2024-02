Vaticano | è in arrivo la Nuova Teologia Ecco in esclusiva il testo che sta circolando riservatamente tra Gesuiti | Domenicani | Francescani e Benedettini

Papa Francesco, il pontefice all’ospedale Gemelli per una Tac ai polmoni: lievi sintomi influenzali per il Pontefice: Durante l’udienza in Sala Nervi, Papa Francesco ha letto con voce debole solo i saluti finali, mentre il funzionario Vaticano ha letto il resto del discorso. Terminata l’udienza, il Santo Padre è ...tag24

Papa Francesco, il Pontefice all’ospedale Gemelli per una Tac ai polmoni: lievi sintomi influenzali: Durante l’udienza in Sala Nervi, Papa Francesco ha letto con voce debole solo i saluti finali, mentre il funzionario Vaticano ha letto il resto del discorso. Terminata l’udienza, il Santo Padre è ...tag24

In casa con il corpo della madre, 'non ho soldi per il funerale': Il cattivo odore proveniente da un appartamento, a Milano, ha fatto emergere una storia di disperazione in cui un uomo di 61 anni ha nascosto la madre morta nella casa dei due: ai carabinieri ha detto ...ansa