Vasto incendio in un’azienda milanese | fumo nero visibile anche in Bergamasca

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Unè divampato nel pomeriggio di mercoledì inTruccazzano, in provincia di Milano, generando un’alta colonna dia chilometri di distanza,in provincia di Bergamo. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del capoluogo lombardo. Il rogo inspecializzata nella produzione di materiale plastico, l’Arcadia. In supporto alle squadre di Milano sono presenti, tra gli altri, i vigili del fuoco di Monza e Bergamo. Dai primi rilievi delle squadre di soccorso non ci sarebbero persone coinvolte nell’a Trucazzano. I vigili del fuoco stanno cercando di contenere e circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.

