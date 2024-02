Vaste aree allagate nel Vicentino | le immagini girate dal drone lungo il corso del Bacchiglione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si sono verificati numerosi allagamenti a Vicenza e Altavilla Vicentina: è intervenuta la Protezione civile con pompe e saccate. È l’aggiornamento sul maltempo in Veneto, alle ore 8, reso noto dal presidente della Regione Luca Zaia. Il Consorziosegnala alcuni allagamenti nei comuni dei Colli Euganei a causa dell’impossibilità ricettiva della rete minore. È esondato lo scolo consortile Nina, affluente del canale Bisatto, in località Lovertino di Rovolon, interessando alcune abitazioni. Il torrente Aldegà inizia lo sfioro in comune di Monteforte d’Alpone e S. Bonifacio, con invaso in area deputata a laminazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.