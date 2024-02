Vannacci sospeso dal servizio per 11 mesi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il generale dell’Esercito, Roberto, è statodall’impiego per 11. È quanto apprendono le agenzie di stampa da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato neiscorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. Il generale dell’Esercito, Roberto, è statodall’impiego per 11per i contenuti del suo libro “Il mondo al contrario” La sospensione disciplinare dall’impiego, in seguito al procedimento disciplinare avviato dal ministro della Difesa Guido Crosetto lo scorso 30 ottobre nei confronti, prevede una “conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio”. “Carenza del senso di responsabilità”. Al generale viene ...

L'ufficio del personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha disposto la sospensione dal lavoro per il generale Vannacci, indagato in due procedimenti (ilgiornale)

Tutto nel giro di una settimana. Prima tre indagini per peculato e truffa che prendono di mira il suo soggiorno in Russia presso l’Ambasciata e una serie di ... (nicolaporro)

Roberto Vannacci sospeso dall'esercito non ci sta: farà ricorso: Dopo le recenti accuse di istigazione all'odio razziale, non si fermano le cattive notizie per il generale Roberto Vannacci che è stato anche sospeso dall'esercito.notizie

Il Generale Vannacci sospeso «11 mesi per carenza di senso di responsabilità e possibili effetti emulativi». Stipendio dimezzato: Vannacci sospeso. La situazione: sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi, "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio".leggo

Il generale Vannacci per 11 mesi non sarà più generale, sospeso dopo il suo libro: Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi . E’ quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ...blitzquotidiano