Vannacci sospeso «11 mesi per carenza di senso di responsabilità e possibili effetti emulativi» Salvini | un' inchiesta al giorno | quanto fa paura?

Ancora guai per Vannacci, il generale sospeso dall’impiego per 11 mesi: ecco perché: Ancora guai per il generale Vannacci: sospeso dall'impiego per 11 mesi. Il difensore del militare ha già detto che farà ricorso al Tar.urbanpost

sospeso per 11 mesi il generale Vannacci: «Ha compromesso il prestigio della Difesa»: Il generale Roberto Vannacci è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi «con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio». Lo ha detto all’Agi l’avvocato Giorgio Carta, ...editorialedomani

Il generale Vannacci per 11 mesi non sarà più generale, sospeso dopo il suo libro: Il generale dell’Esercito Roberto Vannacci è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi . E’ quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ...blitzquotidiano