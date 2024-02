Vannacci sospeso «11 mesi per carenza di senso di responsabilità e possibili effetti emulativi» La replica | rivendico la libertà di espressione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è stato. Ecco la situazione: sospensione disciplinare dall'impiego per 11, "con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello...

Il generale dell'Esercito Roberto Vannacci è stato sospeso dall'impiego per undici mesi. La sentenza di sospensione, ‘con conseguente uguale detrazione di ... (ilfoglio)

Il Generale dell'Esercito, Roberto Vannacci , è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi. Lo ha reso noto l'avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci , in ... (firenzepost)

Il Generale Roberto Vannacci è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi con conseguente detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio . La notizia è ... (ildifforme)

Generale Vannacci sospeso dall’incarico per 11 mesi. Salvini “Siamo al ridicolo”: ROMA – Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi. Lo ha reso noto l’avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci, in riferimento al procedimento ...firenzepost

Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi dopo il libro. 'Io vado avanti': Vannacci è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi . E' quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa dopo la ...ansa

Perché la sospensione di Vannacci è arrivata troppo tardi, e renderà ancora più forti le sue idee: Hanno sospeso il generale per 11 mesi, dimezzandogli lo stipendio. Lo hanno fatto tardi, tardissimo, e il problema restano le sue idee. Lo abbiamo imparato a spese dell’umanità: “La peste si è spenta, ...fanpage