Vannacci sospeso 11 mesi dopo il libro | lite nel governo Salvini | Ridicolo | Crosetto | Prima di parlare si informi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il casoesplode neldi Centrodestra.che stamattina l'avvocato Giorgio Carta, difensore del generale, ha fatto sapere che il suo cliente "è statodal ministro della Difesa dell'impiego per 11, con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio" in riferimento al procedimento disciplinare di Stato avviato lo scorso 30 ottobrela pubblicazione del'Il mondo al contrario", il vicepremier e leader della Lega Matteonon ha tardato a commentare la sanzione, definendo il tutto "". Segui su affaritaliani.it

Il Generale dell'Esercito, Roberto Vannacci , è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi. Lo ha reso noto l'avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci , in ... (firenzepost)

Caso Vannacci, Crosetto risponde a Salvini: "Finirò le guance da porgere": Sul caso Vannacci, sospeso per 11 mesi con stipendio dimezzato, "uscirà una nota della Difesa che spiega ai non pratici in materia che parliamo di procedimenti partiti mesi fa, e che avvengono in modo ...today

Generale Vannacci sospeso dall’incarico per 11 mesi. Salvini “Siamo al ridicolo”: ROMA – Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è stato sospeso dall’impiego per 11 mesi. Lo ha reso noto l’avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci, in riferimento al procedimento ...firenzepost

Vannacci sospeso dall'incarico per 11 mesi dopo il libro. 'Io vado avanti': Vannacci è stato sospeso dall'impiego per 11 mesi . E' quanto si apprende da fonti legali in riferimento al procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dal ministero della Difesa dopo la ...ansa