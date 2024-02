“Vannacci il vero odiato e discriminato” Feltri a valanga sulla persecuzione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Amarezza. È questa la reazione di Vittorionell'aver letto dell'indagine che riguarda il generale Roberto, con alcune associazioni che ritengono che con il suo libro l'esponente dell'esercito abbia esortato all'odio e alla discriminazione. “A me pare - scrivenella sua rubrica su Il Giornale - che ad esseresia proprio l'onorevole soldato, che non può essere reputato colpevole di pensarla in un certo modo o di esprimere opinioni personali che è legittimo che egli estrinsechi, a prescindere dal ruolo.è libero di dire la sua in qualità di essere umano e tale diritto è un diritto assoluto, inviolabile, irrinunciabile, intrasferibile, imprescrittibile. Mi impressiona che un uomo possa essere segnalato e sottoposto ad inchiesta ...

