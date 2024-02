Vangelo di oggi 28 Febbraio 2024 | Mt 20 | 17-28 | Video commento

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ascoltiamo e meditiamo ildi mercoledì 28, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore”. “Il criterio della grandezza e del primato secondo Dio non è il dominio, ma ... L'articolodi28: Mt 20,17-28proviene da La Luce di Maria.

Le donne del Vangelo. Una lezione di vita in versione moderna: Tre figure femminili del Vangelo reinterpretate come manager, madre e idealista in uno spettacolo a Arcore. Le attrici porteranno il pubblico in un viaggio alla scoperta di temi attuali e universali.ilgiorno

Perugia ricorda Pasolini e ’Il Vangelo secondo Matteo’: Perugia celebra i 60 anni de "Il Vangelo secondo Matteo" di Pasolini con mostre e eventi. Mostra della sceneggiatura originale e tavola rotonda il 12 marzo. Proiezione gratuita del film il 12 marzo al ...lanazione

Funerali fratello Riina, il vescovo contro la scelta del cappellano: "Scelta incresciosa": Il Questore di Trapani aveva vietato la celebrazione dei funerali per la morte di Gaetano Riina, fratello del capo dei capi, deceduto nei giorni scorsi a Mazara ...castelvetranonews