“Valutazione | non tornare indietro” | rete di associazioni alla Camera per dire no al ritorno dei giudizi sintetici alla primaria

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si è tenuta ieridei Deputati la conferenza stampa indetta ddi, tra le quali l’ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici), che chiede al Governo di non mettere in discussione ilo descrittivoscuola. “: non” è lo slogan scelto perno all’emendamento presentato dal governo nella seduta della Commissione cultura e istruzione del Senato della Repubblica del 7 febbraio, nel corso dell’esame del ddl sul voto in condotta, che propone di smantellare la riforma che tre anni fa aveva introdotto ilo descrittivo ...

Il governo non metta in discussione il giudizio descrittivo nella scuola primaria . È questo il monito lanciato dalla rete di associazioni composta da AIMC - ... (orizzontescuola)

Mondiali Atletica 2027, Roma si tira fuori: il comunicato della FIDAL: La città di Roma non ospiterà i Campionati del Mondo di Atletica leggera ... e in copia al chairman della Commissione di Valutazione, il finlandese Antti Pihlakoski – si specifica come Roma si tiri ...tag24

Opel Astra Station Wagon 1.5 Turbo Diesel 130 CV AT8 Sports GS Line nuova a Benevento: per avere una Valutazione del tuo veicolo. Nota : Presso di noi i marchi citati, i loghi riprodotti, le vetture esposte sono legittimamente rappresentate. Tutti i veicoli proposti sono visibili e ...automoto

Torna a Trieste Olio capitale, attesi 220 espositori: "Vogliamo far capire sempre più che l'olio fa bene all'organismo, che vanno usati oli diversi per pietanze diverse e che non si può paragonare un olio ... per un totale di 168 oli in Valutazione, ...ansa