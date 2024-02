Valsecchi e l’addio a Sky | “Non è un momento facile per me”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 “Non è unper me”. Fine della corsa per Davide, che non fa più parte del team Sky Sport F1 chiamato a raccontare il Mondiale 2024 che inizierà giovedì col week end del Gran Premio del Bahrain. Un cambio netto della guardia vista la perdita anche di Federica Masolin, spostata definitivamente al calcio, e spazio al duo Davide Camicioli-Vicky Piria. L’ex opinionista e pilota, 37 anni, raccontaa Sky in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e confessa: “Nella vita si cambia e forse era arrivato ildi farlo: è andata così. Non ho un modo di fare molto elegante né parlo benissimo, spesso esagero, ma non porto rancore. Sono un istintivo. A Sky mi hanno sempre trattato bene e al mio posto hanno preso persone ...

F1, Valsecchi esce allo scoperto dopo l’addio a Sky, la lite con la Masolini e il messaggio di Leclerc: L'addio a Sky di Davide Valsecchi non è affatto passatto inosservato. Tanti i messaggi ricevuti dagli appassionati della F1 e anche uno speciale di Leclerc ...sport.virgilio

Davide Valsecchi via da Sky Sport: “Non è un momento facile. Mi ha scritto Leclerc, non ci credeva”: Davide Valsecchi, ex pilota automobilistico, e dal 2013 opinionista di Formula 1, ha annunciato l'addio a Sky Sport. Non commenterà più le gare e, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della ...fanpage

Chi è Vicky Piria, il nuovo volto della F1 che sostituisce Federica Masolin su Sky Sport: Ecco chi è Vicky Piria, il nuovo volto della F1 che sostituisce Federica Masolin su Sky Sport per la stagione 2024, affiancata da Davide Camicioli.trend-online