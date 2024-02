Valle Telesina presidiata dai Carabinieri per prevenire i furti nelle abitazioni

Tempo di lettura: 2 minutiGrande successo di pubblico per i lavori dei 12 artisti presenti nella seconda edizione della collettiva Everything is possible che ... (anteprima24)

Gaeta, ultimo atto. Reportage di un’inviata speciale all’assedio: E' uno sguardo inedito sull'assedio di Gaeta quello che consegna il volume di Aldo Vella “Gaeta ultimo atto. Reportage di una inviata speciale all’assedio del 1861”. In una città-fortezza assediata, u ...corriereirpinia

Valle Telesina, carabinieri al lavoro per prevenire furti in casa. Controlli in strada: sanzioni per oltre 11mila euro: Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un servizio di controllo del territorio di competenza, allo scopo di prevenire i furti in abitazione e gli inci ...ntr24.tv

Raddoppio Telesina, cantiere a ottobre. Valle Caudina, si accelera per riapertura: Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha avuto un colloquio con il presidente di Eav Umberto De Gregorio, dove è stato fatto il punto sullo stato d’avanzamento dei principali lavori riguardanti ...ilsannioquotidiano