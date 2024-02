Valanga Napoli | Scotto | “Un pomeriggio dal sapore dello scorso anno | ma non illudiamoci”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La vittoria delal Mapei Stadium segna un ritorno convincente, ma il giornalistamette in guardia dai facili entusiasmi. Ilha dominato il Sassuolo al Mapei Stadium, dimostrando una prestazione travolgente e convincente sotto la guida di Francesco Calzona. La vittoria è stata particolarmente significativa, e il giornalista Giovaniha condiviso le sue impressioni sui social. “Ilsi prende la rivincita che serviva e quasi esagera contro un Sassuolo in totale difficoltà. Segnali convincenti emergono, a partire dai principi di gioco ora tornati chiari, la reazione dopo lo svantaggio e soprattutto il ritorno degli scatenati Osimhen e Kvaratskhelia”, ha affermato. Il giornalista, tuttavia, mette in guardia dagli eccessi di ottimismo: “Un ...