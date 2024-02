Valanga in Alto Adige | morti e feriti La situazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nel tardo pomeriggio unadi medie dimensioni ha scosso la tranquillità della zona di Racines di Dentro, una località nota per i suoi paesaggi mozzafiato e le attività all’aria aperta che attirano appassionati di montagna da ogni dove. Il distacco si è verificato poco prima delle 17:00 sopra la malga Wumblsalm, un luogo apprezzato da escursionisti e amanti della natura per le sue vedute panoramiche e la sua offerta di riposo e rifugio. L’incidente ha subito mobilitato un’imponente risposta di soccorso, con l’arrivo degli elicotteri di emergenza Pelikan 2 e Pelikan 3, oltre all’Aiut Alpin, ai vigili del fuoco volontari della zona e al soccorso alpino. Questi team di soccorso, composti da professionisti addestrati e volontari coraggiosi, hanno lavorato con determinazione per affrontare le conseguenze della.Tra le vittime dell’incidente, ...

