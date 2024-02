Valanga in Alto Adige a Racines di Dentro travolge tre turisti tedeschi | uno è morto | gli altri due sono gravi

Nei pressi della malga Wumblsalm Un morto e due persone in gravi condizioni . E' il bilancio di una Valanga che si è staccata in zona Racines ( Alto Adige ) nei ... (sbircialanotizia)

Valanga in Alto Adige, travolto un gruppo di ragazzi tedeschi: un morto e due feriti. «Il corpo della vittima sotto 4 metri di neve»: Tragedia in Alto Adige. Una Valanga si è staccata nel pomeriggio a Racines di Dentro, in Sudtirol, travolgendo tre persone. Il bilancio provvisorio è un morto e due feriti di cui ...leggo

Valanga a Racines in Alto Adige, un morto e 2 persone in gravi condizioni: Un morto e due persone in gravi condizioni. E' il bilancio di una Valanga che si è staccata in zona Racines (Alto Adige) nei pressi della malga Wumblsalm. Sono sul posto gli elicotteri sanitari ...adnkronos