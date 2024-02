Valanga a Racines | tre persone sotto la neve Almeno una è morta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bolzano, 28 febbraio 2024 – Tresono state travolte da unadi Dentro, in Alto Adige, in una zona dove in poche ore sono caduti fino a 60 cm di. Una purtroppo è deceduta, una seconda è ferita in ospedale. Della terza non si conoscono le condizioni. E' successo intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di emergenza, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, con diverse squadre di soccorso che hanno estratto le tredalla. Al momento il bilancio è di un morto e di un ferito gravissimo. Notizia in aggiornamento