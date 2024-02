Valanga a Racines su 3 persone | un morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 19.12 Unasi è staccata adi Dentro, in Alto Adige. Travolte tre: une due feriti gravi ricoverati in ospedale,in rianimazione. Sul posto tre elicotteri di emergenza che operano in Alto Adige, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, con varie squadre di soccorso. Lerimaste sotto lasono tutti escursionisti tedeschi. Un altro amico era rimasto in un ristoro e si è salvato. Ultimamente sono caduti fino a 60 centimetri di neve.