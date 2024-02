Prevenzione, da Cittadinanzattiva con TuttoVaccini informazioni e mappa interattiva a disposizione della popolazione: Al via TuttoVaccini, un portale interattivo e un Vademecum per aiutare i cittadini a districarsi fra le informazioni, le procedure e i punti vaccinali del proprio territorio. Orientare i cittadini ...sanita24.ilsole24ore

Vaccini: babele norme e info, Cittadinanzattiva 'al via portale e vademecum per tutti': Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Orientare i cittadini nella babele di informazioni e di procedure e leggi nazionali e locali, e aiutarli ad ...iltempo

Sardegna: Udc, ‘ingiusto criticare partner di coalizione’: Roma, 28 feb. (Adnkronos) – L’Udc esprime soddisfazione per l’ottimo risultato del 2,8% (circa 20.000 voti) alle elezioni regionali in Sardegna e ringrazia per la fiducia i cittadini sardi. Il segreta ...ilsannioquotidiano