Va in ospedale e viene rimandato a casa dopo il controllo | muore due giorni dopo Aperta l’inchiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si dovrà fare luce sulle cause che hanno portato alla morte di Davide Checchia. Il 45enne si era recato al pronto soccorso dell’San Pio da Pietrelcina di Vasto il 20 febbraio per una copiosa presenza di sangue, evari accertamenti era stato, masolo duesi è sentito male ined è morto. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura di Vasto ed è stato aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti. Da chiarire dunque le cause del decesso. Intanto è stata disposta l’autopsia. Davide lavorava alla Nsg di San Salvo, dove era molto stimato. Nel tempo libero si dedicava invece alle sue grandi passioni, l’olivicoltura ...

