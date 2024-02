Usa | fallisce iniezione letale | sospesa esecuzione condannato | era già legato a lettino

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – Hanno tentato per quasi un'ora di inserire l'ago per l'alalnella stanza della morte, ma alla fine le autorità carcerarie dell'Idaho hanno dovuto sospendere l'di Thomas Eugene Creech,per 5 omicidi. "Il team medico non ha potuto stabilire la linea endovenosa, rendendo impossibile procedere con