Usa | fallisce iniezione letale | sospesa esecuzione condannato | era già legato a lettino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Washington, 28 feb. (Adnkronos) – Hanno tentato per quasi un’ora di inserire l’ago per l’alalnella stanza della morte, ma alla fine le autorità carcerarie dell’Idaho hanno dovuto sospendere l’di Thomas Eugene Creech,per 5 omicidi. “Il team medico non ha potuto stabilire la linea endovenosa, rendendo impossibile procedere con l’”, ha dichiarato la portavoce del dipartimento carcerario dell’Idaho, spiegando che l’ordine didi Creech, che ha 73 anni ed è statoa morte per un omicidio del 1981, è ora scaduto. Quella di Creech sarebbe dovuta essere la primain Idaho in oltre un decennio, dopo che ...