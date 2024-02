Urso | ' per l' auto interlocuzione anche con Tesla'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Per l'aumento della produzione di veicoli in Italia "abbiamo avviato interlocuzioni con produzioni di vari Paesi, non soltanto orientali maoccidentali". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, in audizione alla commissione Attività produttive della Camera, ricordando che in una città della Germania "hanno respinto un piano di espansione massiccia dell'impianto di assemblaggio europeo die questo comporterà certamente una decisione del gruppo". Gruppo con il quale ci sarebbero contatti. "Stiamo avendo riscontri molto positivi ma si tratta di un processo che richiede prudenza".

Autotrasportatori pugliesi in crisi: l’appello al Ministro Urso: hanno espresso profonda preoccupazione per la situazione critica che sta affrontando il settore, in particolare quello legato all’industria siderurgica, durante un incontro con il Ministro delle ...trmtv