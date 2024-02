Uomo ucciso a coltellate a Vercelli | fermata la compagna 60enne

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Risulta in stato di fermo una donna di 60 anni, condotta in ospedale per una serie di accertamenti e accusata di aver, nella giornata di ieri, il compagno di 58 anni. E' successo a, in un alloggio situato al secondo piano di una palazzina di corso XXVI Aprile 22, in zona Aravecchia. Stando a quanto emerso rispetto ai rilievi della polizia, l'omicidio sarebbe avvenuto nel corso di un litigio dove poi è spuntato un coltello, arma che avrebbe colpito fatalmente l’, di nazionalità italiana. La donna verrà sentita dal pm di turno in giornata.

