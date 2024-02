Università di Firenze | boom di iscritti al grande open day per scegliere la facoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – Sono già 3.000 le studentesse e gli studentialevento di orientamento “Un giorno all’. Spazi e relazioni per costruire il nostro futuro” in programma il prossimo sabato 2 marzo presso il Campus Morgagni A dell’di(a partire dalle ore 9, viale Morgagni, 44). Oltre all’allestimento di punti informativi in cui i ragazzi degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado potranno conoscere i corsi di laurea e i servizi di Unifi, l’evento offre la possibilità di entrare in un’aula universitaria con “Le prime lezioni di…” – una per ogni Scuola di Ateneo – durante le quali i docenti presenteranno temi di insegnamento e di ricerca per ogni ambito disciplinare. Nell’day dell’Ateneo sono ...