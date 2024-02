Un’altra me | su La 5 Carla Gozzi aiuta le donne a cambiare vita anche nell’aspetto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La 5, canale tematico di Mediaset, conferma la sua mission di rete destinato ad un pubblico femminile e in cerca di contenuti glamour. Ecco che, allora, nel suo palinsesto trova un’ideale collocazioneme, nuovo factual in onda da mercoledì 28 febbraio, alle 23:30. Nei sei appuntamenti, prodotti da Rti e realizzati da YAM112003,(nota soprattutto per Ma come ti vesti?, che dopo anni nel luxury brand management e svariate collaborazioni con stilisti, è diventata un’affermata style coach) raccontache stanno cambiandoradicalmente e vogliono, o devono, rinnovare il proprio armadio senza spendere cifre folli. Il cambio di marcia che le protagoniste del programma devono affrontare è legato a esperienze diverse: una transizione di genere, un cambiamento professionale, la ...

Un’altra me debutta su La5: in arrivo il nuovo format diviso in sei appuntamenti e condotto da Carla Gozzi Da mercoledì 28 febbraio, in seconda serata (ore ... (361magazine)

I look primaverili consigliati da Carla Gozzi: Concludiamo con i bijoux. «Quelli più in voga sono gli orecchini maxi, i cosiddetti chandelier, molto vistosi. Poi i bracciali con pietre semi preziose e le spille decorate da mettere sulle giacche, ...sorrisi

Come cambiare vita e guardaroba con i consigli dell'esperta: da questa sera potete seguire Un'altra me, in seconda serata su La5, canale della piattaforma Mediaset. Si tratta di un factual in sei appuntamenti condotto da Carla Gozzi (nella foto), affermata ...ilgiornale

Un’altra me, La5 con Carla Gozzi: quando va in onda, puntate, di cosa si tratta: Nel primo appuntamento, Carla Gozzi incontrerà Sharon, fotografa che ha deciso vivere in un camper. Lo spazio è limitato e, quindi, il suo guardaroba andrà ottimizzato e rinnovato, mettendo anche in ...tvblog