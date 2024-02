Una serata sul tema della biodiversità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Brughiera e Parco del Ticino, un patrimonio unico per lada tutelare. Il Comitato Salviamo la Brughiera di Casorate Sempione, con la partecipazione di diverse associazioni, per far meglio conoscere queste realtà, propone unaincentrata sulla ricchezzadi questi luoghi ed ecosistemi, così vicini e, a volte, troppo poco conosciuti. L’appuntamento è per venerdì 1° marzo, presso la sala del Centro Ricreativo La Riviscera, in Via De Amicis a Casorate Sempione, in programma l’incontro con Norino Canovi. Guardia parco e naturalista, realizzatore del documentario "L’Ultima Brughiera", con le immagini e la sua competenza, parleràBrughiera di Lonate-Malpensa, oggetto di una proposta regionale di costituzione di Sic (Sito di Interesse Comunitario) e ...