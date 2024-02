«Una cosa che non ha mai detto a Berlusconi?» E Sallusti si commuove L’intervista con Gomez e quel ricordo l’anno della maturità – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Ha un minuto per dire unache non ha mai?». Lo chiede il conduttore Peter, durante la trasmissione La Confessione, su Rai3. Eto, il giornalista Alessandro, che sirimanendo in silenzio. Le immagini del momento sono diventate virali sui social. Un altro momento intimo cheha raccontato al condirettore de Il Fatto Quotidiano è quando a 18 anni, bocciato a fine anno, scappò dalle ire del padre arruolandosi nel Battaglione San Marco. «Io aveov un padre non severo, severissimo. E quando vivi nel tabellone, l’unico in mezzo a tutti, “non ammesso”, sono uscito dalla scuola e sono andato al distretto. Avrei dovuto partire a settembre, atempo arrivava la cartolina. ...