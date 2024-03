Una condanna in tribunale farebbe di Roberto Vannacci un nuovo Baudelaire

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A questo punto, “Il mondo al contrario” del generalelo faranno diventare come “I fiori del male” di Baudelair... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Questo è senza dubbio il posto giusto per iniziare la nostra campagna per le europee, qui è nato questo bellissimo progetto di ... (calcioweb.eu)

Clementi applaude i suoi ragazzi e non cerca colpevoli. Qualche perplessità rimane, il risultato brucia, ma questa Vigor dimostra sempre carattere. "Non mi ... (sport.quotidiano)

Pretendeva lo “sconto” sui lavori in casa Chiesta condanna a 4 anni e 6 mesi per un carabiniere: La Procura chiede la condanna alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per il carabiniere accusato di concussione per aver costretto un imprenditore ad eseguire lavori di manutenzione in casa, ...leccenews24

Luca Garofalo: “Mi basta una carrozzina per non morire”.: “La diagnosi, verso i 16 anni. Gli anni successivi mi sono serviti per assorbire la forza d’urto di parole che risuonavano nella mia testa come una condanna. Difficile accettare la carrozzina, oggi ...primapaginanews

Il consiglio comunale di San Giuliano condanna le aggressioni agli studenti: Presentate due mozioni, esposte dal Capogruppo del Partito Democratico e Consigliere Comunale di San Giuliano Terme Francesco Simonini, per una ferma condanna del grave atto accaduto e per richiedere ...lanazione