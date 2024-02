Un premio per formare le future maestranze del mondo del design

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Torna ilMaestri d’Eccellenza, una seconda edizione, sempre in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana. L’occasione si presta per tracciare tre coordinate, tre linee che si intersecano aun segmento del presente: i giovani, il futuro del lavoro, l’artigianato locale. Tre diagonali che, dopo essere state tracciate, si incontrano in un punto: fornire opportunità di imparare un mestiere in un momento di crisi del lavoro senza precedenti, in cui le dominanti collettive che lo assicuravano si sono erose e non si sa ancora in quale senso continueranno a cambiare, in che modo saranno sostituite. Lo sa bene LVMH, a cui pertiene l’iniziativa diogni anno nuove, reclutandoli tra le nuove generazioni dato che il tasso di disoccupazione giovanile in Italia ...