Un posto al sole | trama 28 febbraio 2024 | la svolta di Giancarlo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Todisco imprimerà unaimportante al suo rapporto con Silvia Graziani, come rivela ladi Unaldi mercoledì 28. L'uomo, infatti, finalmente si trasferirà definitivamente a Palazzo Palladini per iniziare la sua convivenza con Silvia, ma le cose potrebbero prendere una piega del tutto inattesa in quanto tra la Graziani e Michele ci sarà un inaspettato riavvicinamento. I due coniugi sono separati ormai da tempo e la donna ha intrapreso una storia con, il quale, ad un certo punto, ha pressato Silvia per avviare una relazione sempre più stabile ed impegnativa, a partire proprio da una convivenza. La Graziani, però, non è mai apparsa molto entusiasta all'idea di vivere con, ...