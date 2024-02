Un posto al sole | anticipazioni | una brutta notizia per Eduardo Sabbiese

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)sarà nuovamente al centro delle prossime puntate di Unal, come raccontano le. Il fratello di Rosa, infatti, scoprirà qualcosa su Clara che lo farà molto soffrire. Ricordiamo che la Curcio, pressata dalle continue minacce di Alberto di toglierle il piccolo Federico, ha deciso di scappare da Napoli cone di portare con sé anche il figlioletto. Poco dopo, i due si sono recati all'estero, ma Clara ha capito di aver commesso un grande errore e ha chiesto adi ritornare insieme in Italia. La Curcio, inoltre, ha suggerito al suo compagno di costituirsi e scontare la sua pena in carcere per poter poi, in futuro, ricominciare insieme la loro vita., spinto dalle parole di Clara, ha deciso di ...