Un ecografo portatile per le cure palliative Il dono del Calcit Valdarno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Nuovodelalla sanità territoriale. Il comitato autonomo lotta contro i tumori ha infatti consegnato all’unità funzionaledella zona distretto- Progetto Scudo -unche consente al paziente di ricevere a casa propria le terapie per contenere il dolore senza doversi spostare in ospedale. Un apparecchio che, come ha sottolineato il dottor Giulio Corsi, è molto utile nel lavoro che l'equipe svolge ogni giorno per lenire i sintomi provocati dalla malattia. "Uno strumento indispensabile - ha aggiunto - per eseguire esami semplici al domicilio dei pazienti e per la ricerca di accessi venosi e/o versamenti, evitando così inutili trasferimenti in presidio con ...