Un ecografo portatile per il progetto Scudo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Unda impiegare nelle cure palliative a domicilio. È quello donato da Calcit Valdarno all’unità funzionale Cure palliative della zona distretto Valdarno. Un dispositivo che l’associazione, da anni impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi per la diagnosi e cura dei tumori, ha deciso di mettere a disposizione delS.CU.DO (Servizio Cure Domiciliari) per permettere al paziente di ricevere a casa propria le terapie per contenere il dolore senza doversi spostare in ospedale. «L’è molto utile nel lavoro che la nostra equipe svolge ogni giorno per lenire i sintomi provocati dalla malattia – dichiara il dr. Giulio Corsi, Responsabile U.F. Cure Palliative/Hospice Zona distretto Aretina e a scavalco per Casentino, Valdichiana aretina, ...