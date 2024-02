Un bus con 40 studenti finisce fuori strada dopo lo scontro con un' auto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)aver evitato - per cause in fase d'accertamento - unocon un'mobile, un bus che stava trasportando circa 40a Potenza è finito, in una cunetta all'ingresso di Baragiano. Secondo quanto si è appreso, tutte le persone che erano a bordo dell'bus si sono salvate. Il ferito più grave è l'uomo che era alla guida dell'mobile, un'Alfa Romeo 147, che è rimasto...