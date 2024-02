Ultim’ora Roma | ribaltone Dybala | cambia il futuro!

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il futuro di Pauloallapotrebbere. Il suo contratto scade nel 2025 e perderlo a zero sarebbe un peccato. Lahato decisamente passo dopo l’addio di José Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina. Infatti i giallorossi hanno una delle medie punti più alte di tutta la Serie A, considerando come nelle ultime 5 gare laabbia perso solamente con l’Inter nella pazza partita dell’Olimpico. Inoltre la cura De Rossi c’è ed è efficace, siccome in 8 partite totali sono arrivate ben 6 vittorie ed una sola sconfitta, appunto contro i nerazzurri. In più il tocco magico del Campione del Mondo 2006 ha risollevato le sorti di un altro Campione del Mondo: Paulo. Accolto acome un eroe mitologico, Paulo ...