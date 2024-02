Ultim’ora Juve | si fa male il big di Allegri | a rischio per il Napoli?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), in vista del match contro il: un big si fain allenamento e scatta l’allarme alla Continassa. Alle ore 11:30, nel centro allenamenti della Continassa, è andato in scena un allenamento a porte aperte in cui hanno preso parte circa 400 tifosi bianconeri. Durante lo svolgimento della seduta, però, uno scontro di gioco ha fatto scattare l’allarme in casantus. Un avvenimento che probabilmente avrà serie ripercussioni in vista del match contro il, in programma domenica 3 marzo, alle ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona. Una situazione sicuramente da monitorare in vista di un big match di per sé già importante dal punto di vista della rivalità che lega le due compagini, ma allargato anche dalla situazione di classifica delle due squadre: la ...