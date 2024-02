Ultime Notizie Roma del 28-02-2024 ore 17 | 10

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Esterina apertura oggi operazione militare dell’Esercito Italiano age in cisgiordania Israele starebbe attaccando controni armamenti pesanti missione nel Mar Rosso che stanotte l’ha fregata tedesca ha respinto la prima volta un attacco intanto biden vuole assicurazioni a tutti i paesi in guerra sul rispetto della legge internazionale con l’uso delle Armi americane di governo Netanyahu chiede di sbloccare l’ingresso degli ultimi l’Italia casa il countdown è iniziato c’è tempo fino a metà marzo e l’impegno di maltempo in Veneto torniamo in Italia situazione è molto critica Vicenza il resto della Regione dove le piogge hanno fatto scattare l’allerta Rossa Per venti forti temporali ingrossamento dei fiumi La Piana di Bacchiglione ha fermato il recupero del ...

Pensioni ultime notizie : scadenza oggi 28 febbraio per domande di pensionamento per personale scolastico Il termine del 28 febbraio segna una scadenza ... (termometropolitico)

Milano – Si sono lasciati per finta; non per davvero. La fede c’è, anzi no, forse sì. Sulla Crisi di coppia dei Ferragnez (o Ferragnex) è stato scritto un ... (ilgiorno)

Trattative in corso per Vodafone Italia: Vodafone Italia potrebbe essere presto acquisita da Swisscom per un enterprise value di 8 miliardi di euroe. Dopo aver intavolato discussioni con diverse parti per esplorare opzioni di consolidamento ...linkedin

Borsa Milano in lieve calo in attesa dati macro, bene Tim, giù Nexi, realizzi su Campari: MILANO (Reuters) - Avvio di seduta fiacco a Piazza Affari, in sintonia con l'apertura poco mossa degli altri listini europei e con le performance sottotono delle piazze asiatiche. I mercati rimangono ...msn

Mare Fuori 4 news sulla trama della quarta puntata, 6 marzo: Mercoledì 6 marzo 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la quarta puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama. Dove eravamo ...ciakgeneration