Ultime Notizie Roma del 28-02-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ragazzo è stato investito e ucciso da un treno vicino alla stazione di Felizzano in provincia di Alessandria si tratta di un diciottenne arrivato in Italia dicembre come minore straniero non accompagnato Dalle prime informazioni mi avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso il sindaco di Felizzano Luca Cerri spiega l’esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora ma non si potrebbe che fosse in ritardo per la scuola dopo una breve permanenza nella comunità per minori ragazza era stato affidato a una famiglia la spoglio quasi finito Alessandra Todde vigili di un soffio e porta il Centro Tennis Movimento 5 stelle a governare l’isola col suo 45 3% di voti contro il 45 di Paolo Truzzo del centrodestra stato il primo presidente donna ...